Em dia de estreia, duas concorrentes do novo Big Brother já se picaram e o motivo é insólito: «Cheguei primeiro...»

No primeiro pós-gala do Big Brother 2025, durante as primeiras apresentações entre novos colegas de casa, nem tudo foi simpatia! Já houve faísca entre Solange Tavares e Carolina Braga.

A noite de estreia não foi apenas marcada pela apresentação dos concorrentes. Logo no início, os participantes foram surpreendidos por desafios inesperados, que testaram as suas reações e começaram a moldar as primeiras dinâmicas dentro da casa.

Após a emocionante gala de estreia do Big Brother 2025, os novos concorrentes dirigiram-se para a sala, e começaram a trocar as primeiras impressões uns dos outros. Entre olhares, sorrisos nervosos e algumas perguntas estratégicas, o ambiente foi-se descontraindo à medida que cada um tentava conhecer melhor os seus colegas de casa! Mas a surpresa não fica por aqui, parece que duas concorrentes já armaram confusão...

Quando chegou a vez de Solange se apresentar, a cabeleireira não perdeu a oportunidade de lançar uma farpa à colega Carolina: «Eu sinto que a Carolina está mortinha para este momento. Ela olha para mim como aquela de 'quero ouvir o que aquela tem para dizer'».

«Gosto de olhar para ela», reagiu Carolina.

Quem também não perdeu tempo de 'meter o dedo na ferida' foi o Big, que rapidamente questionou: «A Solange está intidimidada ou curiosa? Estou na dúvida». «Curiosa, intimidada ainda não», respondeu Solange.

«A Solange aparenta ter uma personalidade forte. Metendo a personalidade da Solange à frente da minha pode dar muito certo ou muito errado (...) Já a deixei ficar com a cama que ela queria».

«Não deixaste, eu cheguei primeiro», respondeu Solange.