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Esta ex-concorrente colocou implantes nas maminhas. O antes e depois impressiona - Big Brother

O antes e depois foi partilhado nas redes sociais e pode impressioná-lo.

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Solange Tavares surpreendeu os seguidores com uma transformação estética. A ex-concorrente do Big Brother 2025 submeteu-se a uma cirurgia de aumento mamário e o resultado já circula nas redes sociais, partilhado pela própria clínica onde a operação foi realizada.

As diferenças são notórias no vídeo divulgado, que descreve ao pormenor o procedimento realizado:

«E esta transformação da Solange Tavares? 💁🏻‍♀️✨ - Cirurgia de aumento mamário com próteses de gel coesivo de silicone de 290cc; - Realizada com anestesia local e sedação, em regime ambulatório (sem necessidade de internamento).»

Veja aqui o antes e depois: 

Na caixa de comentários, os elogios não tardaram. Os seguidores destacaram, sobretudo, o resultado natural da intervenção: «Como eu adoro super natural sem exagero ficou top», «Uhh deve ser das primeiras transformações que adoro. Super natural. Parabéns!», «Tá espetacular, super natural, nada exagerado. Excelentes profissionais», entre muitas outras reações positivas.

De recordar que Solange Tavares está noiva de Nelson Fernandes, também ex-concorrente do Big Brother. O casal já tem data marcada para o casamento e o grande dia está previsto para o verão de 2027.

 

Temas: Solange Tavares Cirurgia

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