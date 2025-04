Lavada em lágrimas, Solange Tavares desespera com a expulsão de Dinis Almeida: «Disse-me coisas que ninguém sabe…»

Solange Tavares está inconsolável e em lágrimas e não se conforma com a expulsão de Dinis Almeida do Big Brother. Os dois eram muito próximos e íntimos. Este domingo, o concorrente, de 29 anos, foi o escolhido pelos portugueses para abandonar a casa mais vigiada do País e deixou os amigos mais chegados completamente em choque. Após o fim da gala, Solange Tavares mostrou-se lavada em lágrimas e partilhou com os amigos a sua tristeza. Diogo Bordin, Carolina Braga e Manuel Cavaco tentam reconfortar a concorrente.

Nesse momento, Solange Tavares revelou que, antes de sair, Dinis lhe disse várias coisas que ninguém sabe. «Disse-me muitas outras coisas que vocês não sabem, nem ninguém sabe (…) Eu sei que ele disse aqui que saia feliz e tranquilo, mas não foi isso que me disse ontem quando estava deitado, que é essa parte que as pessoas aqui não veem», frisou ainda, muito triste.

Reviravolta no Big Brother. Dinis é expulso. Adrielle grita de alegria e Solange chora. Já Lisa fica ressabiada

A gala deste domingo, dia 13 de abril, ficou marcada por um momento intenso no instante em que foi comunicado o expulso desta noite, assim como os concorrentes salvos. Sara, Tomé e Dinis e Adrielle estavam a votos. Quando Cláudio Ramos comunicou a sua salvação, Adrielle Peixoto não conteve a emoção e desatou a gritar e pular de alegria. Lisa não escondeu a sua cara de ressabiamento, por ver a sua rival livre da expulsão.

Depois deste momento, foi comunicado que Dinis era o concorrente expulso. Quase todos os concorrentes ficaram em choque, mas Adrielle continuou a celebrar a sua salvação, o que causou choque. Adrielle foi mesmo acusada de não saber respeitar a dor do momento.

Solange, amiga especial de Dinis, ficou lavada em lágrimas e não escondeu a dor.

Percorra a galeria e veja as imagens desta reviravolta que marcou a gala do Big Brother.

VEJA TAMBÉM: Big Brother: Diogo Bordin está caidinho por Carolina. Será que a concorrente sente o mesmo?