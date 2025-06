«O que acontece na Nazaré, ninguém precisa de saber»: Solange Tavares e Dinis Almeida já não se largam

Desde que surgiram juntos e cúmplices, na passada gala do Big Brother, Solange Tavares e Dinis Almeida têm dado muito que falar. Os ex-concorrentes desta mesma edição garantiram, em direto, que não tinham nada um com o outro... mas a verdade é que não se largam!

Nesta quarta-feira, 11 de junho, Solange Tavares e Dinis Almeida partilharam várias fotografias na Nazaré e, numa delas, surgem juntos!

Mas há mais: na publicação da cabeleireira, a própria deixou algumas dicas que dão a entender que algo mais se passa entre eles do que uma forte amizade. «Dizem que na Nazaré os ventos contam segredos e as ondas escondem histórias… Subi até o alto só pra ver se ouvia algum deles, e talvez eu tenha descoberto mais do que deveria. Entre uma paisagem de cinema e uma trilha cheia de surpresas, deixei um pedacinho meu por lá… ou será que trouxe algo comigo?», começou por escrever.

«(O que acontece na Nazaré, ninguém precisa saber… ou precisa?)», acrescentou, em tom provocatório. Quem não ficou indiferente a esta publicação foi Dinis Almeida, que reagiu de imediato.

Veja tudo na galeria que preparámos para si!

Afinal, «passa-se alguma coisa entre os dois»?: Solange Tavares e Dinis Almeida não deixam sombra para dúvidas

No passado domingo, 8 de junho, Solange Tavares e Dinis Almeida marcaram presença na gala do Big Brother e foram 'apanhados' pelas câmaras em clima de grande cumplicidade. Cláudio Ramos não perdeu a oportunidade para confrontar os concorrentes, que dentro da casa construíram uma amizade muito especial.

O apresentador do reality show da TVI começou por confessar que tem recebido várias mensagem dos fãs a questionar «o que é que se passa» entre Dinis e Solange. «Passa-se alguma coisa entre os dois?», questionou, então, o comunicador.

«Está tudo bem. Passa-se o que se passava lá dentro, está tudo igual», respondeu Solange Tavares. «[O coração] bateu como batia antes, sempre tranquilo. E está tudo bem, está igualzinho como estava antes. Somos muito amigos e é para continuar», acrescentou Dinis Almeida, garantindo que não tem o coração ocupado.

Inês Vilhalva, também ela ex-concorrente da presente edição do Big Brother, aproveitou para 'provocar' os colegas: «Parece-me tudo lindamente, eu acho que eles foram feitos um para o outro..».

Perante as respostas de Solange Tavares e Dinis Almeida, Cláudio Ramos concluiu: «Resumindo e concluindo, queria anunciar ao país que Solange e Dinis não namoram. É que recebi montes de pessoas a perguntarem-se. No entanto, há um espaço gigante entre o conhecer e o namorar, onde cabe tudo, salvo seja».