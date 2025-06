«São o quê um ao outro?»: A resposta surpreendente de Solange Tavares à 'provocação' sobre Dinis Almeida

Esta sexta-feira, 20 de junho, Solange Tavares esteve a analisar os últimos acontecimentos do Big Brother 2025 no Dois às 10, da TVI, e Cristina Ferreira destacou que Dinis Almeida estava nos bastidores do programa a acompanhar a amiga.

«Vi ali fora um outro ex-concorrente, de seu nome Dinis. Veio a acompanhar quem?», questionou a apresentadora. A jovem cabeleireira respondeu de imediato. «Os três», mencionou, referindo-se a ela própria, a Nuno Brito e a Manuel Cavaco, que também faziam parte da análise.

Nuno Brito reagiu: «É os três? A mim não foi». De sorriso no rosto, Solange Tavares insistiu. «Veio acompanhar os três, não é a grupeta? A grupeta está a formar-se cá fora»

Cristina Ferreira aproveitou para picar a ex-concorrente: «Não sei se é a grupeta, pode ser um dueto não?». Solange retorquiu: «Também».

Insatisfeita com a resposta, a apresentadora voltou a insistir. «Então como estamos com o Dinis?», questionou. «Estamos muito bem, está tudo certo», respondeu Solange. «São o quê um ao outro?», insistiu Cristina Ferreira. «Somos amigos, somos bons amigo», garantiu a ex-concorrente.

Veja aqui o vídeo do momento: