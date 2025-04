Solange Tavares atira-se para espreitar dentro da toalha de Dinis Almeida após banho: «Deixa-me ver. À noite não consigo...»

Os concorrentes do Big Brother 2025 estão mais próximos do que nunca. Ontem à tarde protagonizaram 'quase' beijos, amassos e momentos de intensa aproximação. Antes do Especial, Solange Tavares interfere no pós banho de Dinis Almeida e tenta tirar-lhe a toalha! Micael Miquelinho também presente na situação acaba em risos.

O clima está a aquecer na casa mais vigiada do país! Os concorrentes do Big Brother 2025 estão mais próximos do que nunca, e as tensões — especialmente as sexuais — já não passam despercebidas aos olhos atentos dos fãs.

Na tarde de sexta-feira, 11 de abril, o ambiente ficou quente com um momento que envolveu Solange Tavares, Dinis Almeida e até Micael Miquelino, que não conteve as gargalhadas perante o que se desenrolava à sua frente.

Dinis, acabado de sair do banho, encontrava-se apenas de boxers e enrolado numa toalha quando foi abordado por Solange, que não resistiu a provocá-lo:

À noite não consigo ver porque fica escuro. Vá lá, mostra-me” – atirou a concorrente, entre risos e olhares sugestivos.

Mas Solange não ficou por aqui. Apesar de Dinis tentar manter a toalha no sítio, Solange continuou a investida e cada vez com mais ousadia. Quem também entrou na brincadeira foi Micael, espreitando para dentro da toalha: «Ele está de boxers», revelou ainda o concorrente.

Ele não me deixa ver. Vá, mas deixa-me ver agora. Deixa ver, aquelas câmaras sempre que eu venho para aqui elas viram sempre…”, afirmou Solange sobre as câmaras da casa de banho.

As câmaras de facto não perderam o momento e o público também não. O quase-beijo, os amassos e as constantes provocações entre os dois têm sido o centro das atenções, levando muitos a especular: estará a nascer um novo casal dentro da casa?

Depois de uma gala de fortes emoções, onde os concorrentes foram surpreendidos com uma dupla expulsão que eliminou Tiago Rodrigues e Gonçalo Beja da Costa do jogo, Dinis Almeida, Sara Silva, Tomé Cunha e Adrielle Peixoto ficaram nomeados para domingo e precisam do apoio do público para garantir a permanência.

Os números dos nomeados do Big Brother 2025, de hoje dia 10 de Abril, e que vão a votações para SALVAR, são os seguintes:

DINIS ALMEIDA - 761 20 20 04

SARA SILVA - 761 20 20 16

TOMÉ CUNHA - 761 20 20 19

ADRIELLE PEIXOTO - 761 20 20 21