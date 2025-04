Solange Tavares deixa todos de boca aberta com resposta sugestiva que deu a Dinis Almeida! Veja o momento

No Big Brother, os ânimos voltaram a aquecer entre Solange Tavares e Dinis Almeida. Em véspera de mais um Especial, os concorrentes envolveram-se em nova troca de farpas, mantendo a tensão que já se tornou habitual entre os dois.

Tudo começou quando Solange confrontou Dinis por este ter na sua posse, uma mala com tabaco que lhe pertence. Dinis não hesitou em responder, acusando a colega de querer tudo o que é dele. Mas foi a resposta de Solange que deixou a casa em choque: «A única coisa tua que queria, não posso ter», atirou, deixando no ar algo sugestivo.

O momento, carregado de tensão e duplo sentido, promete agitar as próximas galas do Big Brother e gerou muitas reações. Quem estava presente no quarto quando tudo aconteceu, ficou de boca aberta.

Ora veja:

A relação conturbada entre os dois concorrentes continua a dar que falar dentro e fora da casa mais vigiada do país.

Veja também: