Solange Tavares mostra-se em jantar com companhia especial e de anel no dedo

Fora da casa do Big Brother há praticamente uma semana, Solange Tavares tem-se mostrado forte e radiante. A ex-concorrente tem partilhado o seu dia a dia fora da casa mais vigiada do país através das redes sociais. Mais recentemente, a cabeleireira mostrou-se num jantar especial com uma companhia misteriosa...

Na casa, a ligação entre Solange Tavares e o também ex-concorrente Dinis Almeida foi muito comentada. Ainda que os dois fossem visivelmente próximos dentro da casa, cá fora, seguiram caminhos diferentes. O ex-concorrente já se pronunciou acerca do assunto e 'fechou as portas' a um amor com a ex-colega, reforçando que tem o coração ocupado.

Solteira, Solange partilhou um jantar especial com uma companhia mistério, que deixou os fãs inquietos. Na legenda do post, pode ler-se: «Sai do programa e a paragem foi obrigatória!!! Bem no coração do Porto, o restaurante mistura tradição com aquele toque moderno na medida certa. O atendimento é tão simpático e a comida? Um verdadeiro abraço no estômago. Tem uma francesinha diferenciada, hambúrgueres, alheira crocante e muito mais».

Na imagem pode ver-se a ex-concorrente a brindar com alguém, que tem um anel misterioso no dedo... E há quem brinque nos comentários: «Mãozinha do Dinis», escreveu uma fã.

Recorde a primeira entrevista de Solange Tavares após expulsão...

A noite do passado domingo ficou marcada por mais uma expulsão no Big Brother e, desta vez, foi Solange Tavares quem teve de abandonar a casa mais vigiada do país. Com apenas 10% da votação do público, a ex-concorrente disse adeus ao programa… mas não a todos os colegas.

Num momento que apanhou muitos de surpresa, Solange despediu-se de todos, menos de Nuno Brito. A ausência de um abraço ou de uma simples palavra ao colega foi notória – e, hoje de manhã, no programa “Dois às 10”, a ex-concorrente explicou porquê.

“Depois do que ele me fez na sexta-feira... foi imperdoável para mim”, revelou Solange, visivelmente abalada, em conversa com Cristina Ferreira. “Eu já tinha pensado: se eu sair, não o vou cumprimentar.” A decisão, como explicou, não foi tomada de ânimo leve, mas sim resultado de acontecimentos que considera graves.

Segundo Solange, Nuno Brito acusou-a de ter feito um comentário preconceituoso em relação ao seu corpo – algo que, garante, jamais teria feito com má intenção. “Ele percebeu – e toda a gente percebeu – que nunca o ataquei pelo corpo. E mesmo assim aproveitou-se disso para me tentar queimar.”

Durante o seu percurso no reality show, Solange e Nuno mostraram-se muito próximos, com cumplicidade e várias partilhas pessoais. No entanto, a relação foi-se deteriorando nos últimos dias. A ruptura total, ao que parece, aconteceu na sexta-feira, num episódio que a própria diz preferir não aprofundar, mas que deixou marcas.

Nas redes sociais, muitos fãs já se manifestaram solidários com Solange, elogiando a sua postura e autenticidade. Outros, pelo contrário, criticam a forma como se despediu, considerando que a saída deveria ter sido marcada por mais cordialidade. O que é certo é que a tensão entre ambos não passou despercebida — e promete continuar a dar que falar cá fora.

Para já, Solange está focada em “virar a página” e reencontrar-se com os seus, longe da pressão constante das câmaras. Mas uma coisa é certa: esta saída do Big Brother não passou despercebida… nem foi silenciosa.