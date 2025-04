Tenso! Diogo surpreende ao dar raspanete a Solange: «Acha que pode ficar num canto sem fazer nada?»

Diogo Bordin teve uma acesa discussão com Solange Tavares.

O concorrente - que é o líder da semana - surpreendeu ao impor-se perante a amiga.

A Casa do Big Brother está ao rubro e o novo líder da casa, Diogo Bordin, surpreendeu tudo e todos ao impor-se perante a amiga, Solange Tavares, dando-lhe um raspanete à frente de toda a gente esta manhã.

Tudo começou durante uma dinâmica em que tinham de escolher quem era o recruta mais... nesta ronda escolhiam o mais individualista e Solange elegeu Manuel Rodrigues. Diogo discordou e a discussão escalou quando ele apontou algumas atitudes individualistas de Solange.

«Você ficou deitada. Levantou-se para comer, a gente fez o direto e você ficou ali no canto», afirmou o concorrente. Solange defendeu-se: «Eu não sou da cozinha» e Diogo argumentou: «Então acha que porque não tem quarto para limpar você pode ficar num canto sem fazer nada?».

O amigo especial de Carolina Braga acrescentou ainda: «O que foi atribuído antes não serve aqui fora e todo o mundo tem que fazer alguma coisa». Solange mostrou-se visivelmente incomodada com o aviso do amigo e afirmou apenas: «Parabéns, Diogo», num clima de grande tensão.

Entretanto os dois concorrentes já fizeram as pazes, numa conversa que aconteceu momentos após a discussão acesa. Percorra as galerias de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens de Diogo e Solange fora do Big Brother.