Concorrente expulsa pelos capitães? Este foi o momento que deixou todos sem palavras

A gala do Big Brother deste domingo dia 25 de maio de 2025, foi marcada por um dos momentos mais surpreendentes da edição. Uma falsa expulsão apanhou todos de surpresa e rapidamente se tornou no tema mais comentado da noite. Lisa Shincariol ou Solange Tavares, os capitães da casa, Renata Reis e Bruno Savate decidiram.

O Big Brother decidiu pregar uma partida a Bruno Savate e a Renata Reis: «Eu preparei uma partida para todos. Vou dizer-lhes que têm de expulsar um dos concorrentes. É uma pequena mentira. Vamos dizer que os portugueses escolheram a Lisa e a Solange para ficarem em risco e os capitães têm de escolher uma delas para sair», explicou o Big Brother a Cláudio Ramos.

Durante a emissão, tudo parecia seguir o rumo habitual, com as tensões naturais das nomeações e da expectativa pela saída de mais um concorrente. No entanto, a dinâmica da gala sofreu uma reviravolta quando o apresentador, Cláudio Ramos, anunciou uma decisão inesperada dos capitães da casa. Renata Reis e Bruno Savate decidem escolher Solange Tavares para ser «expulsa» do Big Brother: «A Lisa expõe-se mais a ir a nomeações, não está aqui para agradar ninguém. A Solange anda entre os pingos da chuva», afirma Renata, no confessionário.

Este twist inesperado deixou todos sem palavras. No jardim, Bruno Savate anunciou a escolha: «Eu e a Renata tinhamos de escolher entre uma e outra para serem expulsas. Foi muito difícil, mas infelizmente vou ter de atribuir à Solange». A concorrente ficou em choque, bem como todos os colegas da casa.

O estúdio parou! Depois da concorrente ser alvo de uma partida do Big Brother, Solange Tavares chegou ao estúdio a achar que tinha sido expulsa da casa mais vigiada do País. Foi então que recebeu um telefonema especial do Big a dizer-lhe que não passava de uma partida.

