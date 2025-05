Enfurecida, Solange Tavares deixa Luís Gonçalves pendurado no confessionário: «A mim não me fazem de parva»

Durante o Especial, conduzido por Cláudio Ramos, Solange Tavares e Luís Gonçalves foram chamados ao confessionário para ver as mais recentes imagens que envolviam os dois. Os concorrentes que, ultimamente, pareciam mais próximos podem ter chegado a um ponto de rutura após a noite de ontem.

Nas imagens, os concorrentes viram as opiniões controversas de Luís Gonçalves em relação às mulheres da casa, o que deixou Solange Tavares em brasa. A concorrente não gostou nada do que ouviu e até revirou os olhos ao ver as imagens. Luís Gonçalves foi posto sob análise ao ver as suas palavras acerca das colegas, Solange Tavares e Renata Reis. O concorrente revelou que Renata é mais o seu 'estilo' de mulher e que a atitude de Solange o tira, muitas vezes, de si. Completamente desgostosa, Solange Tavares não se deixou ficar e, por sua vez, abandonou o confessionário, deixando Luís Gonçalves pendurado. A concorrente não perdoou as acusações de Luís e, dado que não se sentia confortável, quis procurar ajuda dos restantes companheiros.

No jardim, a concorrente procurou o consolo dos colegas que, de imediato, quiseram entender o que se havia passado. Solange Tavares admitiu não suportar as atitudes de Luís Gonçalves e por isso teve de abandonar o confessionário de imediato. Solange Tavares não se poupou nas críticas e assumiu não suportar as atitudes de Luís Gonçalves, o que preocupou os colegas que a ouviam. A concorrente revelou o conteúdo das imagens que viu no confessionário e admitiu que eram piores do que podia esperar, o que a fez tomar a drástica decisão de abandonar o confessionário.