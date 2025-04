Exclusivo APP TVI Reality: «Querido»? A Provocação de Solange Tavares que fez Luís Gonçalves perder a paciência

Exclusivo App Reality: Solange Tavares pediu a Luís Gonçalves para ir buscar o microfone, tratando-o por "querido". A resposta do concorrente foi inesperada com acusações.

Na tarde desta quinta-feira, 17 de abril, mais uma troca acesa de palavras agitou o ambiente dentro da casa do Big Brother. Solange Tavares, em tom aparentemente amigável, pediu a Luís Gonçalves para ir buscar o microfone, tratando-o por "querido". No entanto, a reação do ex-militar foi bem diferente do esperado.

Luís, visivelmente irritado, recordou que, momentos antes, Solange o havia chamado de "fraco". A concorrente questionou se o concorrente estava ofendido, mas Luís não se conteve e respondeu de forma incisiva: "Se fosse ao contrário, a tua reação seria bem mais exagerada", acrescentou que não iria ceder às provocações da colega.

