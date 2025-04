O amor está no ar? O surpreendente 'flirt' de Solange Tavares a Luís Gonçalves: «Gosto desse olhar»

Solange Tavares chora em pranto por Dinis Almeida. As imagens do desespero após o fim da gala

As emoções na casa do Big Brother estão à flor da pele, não só pelo clima de tensão que se vive, mas também pelo amor que inunda a casa. Diogo Bordin e Carolina Braga abriram caminho para que o amor invadisse o Big Brother, o que inspirou os colegas. Solange Tavares aproveitou a onda e, em tom de brincadeira, 'flirtou' com Luís Gonçalves que, desajeitado, tentou mudar de tema.

Numa conversa, Solange Tavares aproveitou para 'flirtar' com Luís Gonçalves. A concorrente isolou-se do grupo com o colega e, juntos, procuraram resolver os seus desentendidos. Em tom de brincadeira, a concorrente 'picou' o colega com um 'flirt' que deixou Luís atrapalhado. A concorrente, cansada dos desacatos com o colega, tentou sarar as feridas abertas na sua relação para uma melhor convivência entre ambos. No entanto, a conversa tomou outras proporções quando Solange decidiu brincar com o colega. A concorrente não perdeu a oportunidade, já que o amor está no ar, e aproveitou para 'flirtar' com Luís, uma brincadeira que deixou o concorrente sem palavras.

Desajeitado, Luís Gonçalves sugeriu que juntos poderiam construir uma forte aliança no jogo. Solange Tavares não desistiu de brincar com o colega e afirmou gostar do seu ar de 'mauzão'. A conversa entre os colegas fluiu carregada de humor, e os dois aliviaram a tensão que se fazia sentir na sua convivência.