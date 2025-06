Casa em choque! Expulsão do Big Brother deixa concorrentes estupefactos... e há reações surpreendentes

Neste domingo, 1 de junho, a casa do Big Brother perdeu mais um concorrente. O público esteve a semana toda a votar para salvar o seu preferido entre os cinco nomeados: Diogo Bordin, Luís Gonçalves, Manuel Rodrigues, Nuno Brito e Solange Tavares.

A votação era pela positiva e foi Cláudio Ramos quem anunciou, em direto, os resultados. O primeiro concorrente salvo foi Luís Gonçalves, com 40% dos votos. Depois, seguiu-se Diogo Bordin, com 52% dos votos, numa segunda ronda de salvação. Nuno Brito foi o terceiro salvo, com 59% dos votos, na terceira fase de votações.

O duelo final ficou entre Manuel Cavaco e Solange Tavares. A açoreana foi a concorrente menos votada pelo público, com 10% e abandonou assim a casa mais vigiada do país. Manuel Cavaco safou-se da expulsão, com 31%.

Solange Tavares encerrou assim o ciclo do Big Brother, depois de uma semana atribulada em que protagonizou várias discussões com Nuno Brito, de quem nem sequer se despediu. Os concorrentes estavam à espera que o expulso da noite fosse Manuel Cavaco e foram apanhados de surpresa com a escolha do público. Solange despediu-se dos colegas com fortes abraços e houve quem não contivesse as emoções, como Carolina Braga.