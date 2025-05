Fofoca no resort: Solange Tavares desmascara os ciúmes de Nuno Brito por Luís Gonçalves

Ciúmes na casa? Solange Tavares acredita que Nuno Brito tem ciúmes da sua amizade com Luís Gonçalves

Será mais que amizade? A aproximação de Solange Tavares a Luís Gonçalves após a saída de Adrielle está a mexer com o jogo.

Na casa do Big Brother, as emoções continuam ao rubro e as relações entre concorrentes parecem estar cada vez mais tensas. Esta semana, Micael Miquelino ficou o responsável das massagens e questiounou Solange Tavares sobre algumas dúvidas que tem tido no seu comportamento e companhias. A concorrente não hesitou em expor o que pensa sobre os comportamentos dos colegas e apontou diretamente para Nuno Brito.

Tudo começou durante um momento de descontração, após Micael Miquelino oferecer uma massagem a Luís Gonçalves, o alentejano chamou Solange para lhe proporcionar também um momento de relaxamento. Durante a conversa, Solange partilhou a sua perceção sobre a dinâmica entre Nuno Brito e Luís Gonçalves: «Acho que temos um Nuno que não se pronuncia mas, acho que sente ciúmes também.»

Contudo, a revelação não ficou por aqui. A concorrente foi mais longe e explicou que a sua recente aproximação a Luís Gonçalves, sobretudo após a saída de Adrielle, tem gerado desconforto em outros elementos da casa. Segundo Solange, Micael Miquelino também demonstrou sinais de ciúmes e Lisa Shincariol tem demonstrado desconfiança.

Veja também:

Ranking de popularidade virado do avesso. Favoritos caíram, nomes inesperados subiram - Big Brother - TVI