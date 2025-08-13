Solange Tavares e Nelson Fernandes: 5 dias bastaram para nascer o romance mais inesperado do Big Brother

Solange Tavares e Nelson Fernandes surpreenderam todos ao assumirem um namoro há muito pouco tempo. Na manhã desta quarta-feira, 13 de agosto, o casal esteve no Dois às 10 a contar todos os pormenores desta relação.

O casal conheceu-se após a saída de Solange do Big Brother 2025, num jantar a dois. Apenas cinco dias depois, o personal trainer pediu-a em namoro. «Cheguei a casa e não conseguia explicar à Carla (amiga) o que estava a acontecer!», contou a cabeleireira, revelando viver uma fase intensa e feliz.

Com apenas um mês de relação, já vivem juntos e sonham casar e ter filhos. Segundo o teste da agulha, os dois vão ter três crianças: dois meninos e uma menina, para a qual já escolheram o nome - e será Benedita.

Solange garantiu que, antes desse encontro, não tinha contacto com Nelson: «Sabia quem ele era, mas nunca tinha falado com ele». Após a sua expulsão, recebeu uma mensagem do ex-concorrente do Big Brother 2024: «Felizmente recebo muitas mensagens bonitas de ex-concorrentes, e a dele foi uma delas. Nunca senti que tivesse interesse em mim».

A primeira saída mudou tudo. «Jantámos e, a partir desse dia, ficou claro para mim», disse Nelson, que a pediu em namoro cinco dias depois: «Foi mesmo assim… nem sequer nos tínhamos envolvido, só trocámos alguns beijinhos. Não estava planeado, mas naquele momento percebi que era com ela que queria estar».

Recordou ainda um momento especial: «No primeiro dia, sem querer, demos as mãos. Senti conforto, senti que me compreendida. Às vezes, não é o tempo que conta, mas sim encontrar alguém que esteja lá para nós, que nos abrace quando precisamos. E nem sempre são as palavras certas… mas sim as palavras no momento certo».