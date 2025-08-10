Solange Tavares e Nelson Fernandes mais apaixonados do que nunca. A troca de presentes está a emocionar: «Mulher mais sortuda do mundo»

O inesperado aconteceu: Solange Tavares assume romance com Nelson Fernandes, ex-concorrente do Big Brother

O amor voltou a sorrir para Solange Tavares e, desta vez, ao lado de um rosto também conhecido do universo Big Brother — mas não é Dinis Almeida, com quem viveu uma ligação muito especial dentro da casa mais vigiada do País.

No Instagram, a ex-concorrente tem partilhado registos apaixonados ao lado do Personal Trainer Nelson Fernandes, que participou na edição de 2024 do reality show.

Esta foi a primeira publicação juntos: «Quando menos esperas… tudo acontece», acompanhado de um coração. A publicação apanhou todos de surpresa, sobretudo porque Solange e Dinis mantinham uma relação cúmplice mesmo após o fim do programa.

Desde então, Solange e Nelson têm dado sinais de que vivem uma fase feliz e intensa. O casal tem partilhado diversas fotografias juntos, mostrando momentos de ternura, escapadinhas a dois e até pequenas surpresas que trocam entre si, revelando uma relação marcada pela proximidade e pelo companheirismo.

Nelson Fernandes é Personal Trainer especializado em reabilitação, trabalhando tanto com atletas de alta competição como com pessoas com deficiência motora. Agora, parece ter conquistado em definitivo o coração de Solange, que não esconde o brilho nos olhos sempre que está ao seu lado.