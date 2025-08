Surpresa Total. Solange Tavares assume namoro com ex-concorrente. E não pense que é o Dinis

O inesperado aconteceu. Solange Tavares parece estar a namorar com um ex-concorrente do Big Brother, mas não se trata de Dinis Almeida com quem teve uma ligação muito especial dentro da casa mais vigiada do País. No instagram, a jovem mostrou-se apaixonada ao lado do Personal Trainer Nelson Fernandes.

«Quando menos esperas… tudo acontece», escreveu Solange Tavares, acrescentando um coração. Esta publicação apanhou todos de surpresa.

Recorde-se que Solange Tavares e Dinis Almeida mostraram-se muito cúmplices mesmo após o fim do programa. Contudo, parece ter sido outro ex-concorrente a conquistar o seu coração. Nelson Fernandes é Personal Trainer de reabilitação e trabalha com pessoas com deficiência motora e atletas de alta competição.