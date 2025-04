Big Brother: Os momentos mais explosivos da última cadeira quente acabaram com uma concorrente... em lágrimas

A cadeira quente voltou a ferver no “Big Brother”! Este domingo à noite, logo após a gala, os ânimos exaltaram-se numa das dinâmicas mais intensas da semana. Conflitos, confrontos e lágrimas marcaram a noite e deixaram os fãs colados ao ecrã.

Erica vs. Nuno: Um frente a frente sem filtros

O primeiro embate da noite aconteceu entre Erica Reis e Nuno Brito. A jovem não hesitou em chamar o colega de "paranoico", acusando-o de não lidar bem com a perda de controlo sobre os outros concorrentes. Num momento tenso, Erica confrontou Nuno pelas palavras duras proferidas durante a gala – desde chamá-la de “fraca” a garantir que a apanharia "na curva".

A resposta de Nuno foi direta: reafirmou tudo o que disse e recusou o rótulo de falso ou controlador. Um confronto intenso, onde nenhum dos dois arredou pé. Nuno Brito ainda foi mais longe e sublinhou a vontade de querer ver Erica fora da casa: «Eu queria, e ainda quero que tu te vás embora.»

Solange arrasa Adrielle: “A cena mais ridícula da história dos reality shows”

Outro momento marcante foi protagonizado por Solange Tavares, que não poupou críticas a Adrielle Peixoto. O motivo? A forma como Adrielle celebrou efusivamente a sua permanência na casa, no exato momento em que Dinis Almeida foi expulso. A concorrente açoriana disse que foi, para si, a "cena mais ridícula que já viu em toda a história dos reality shows." Já Adrielle manteve-se calma, e respondeu a todas as acusações.

Adrielle tentou justificar-se e pedir desculpa, mas o grupo não aceitou o pedido. E Manuel Cavaco não deixou passar em branco: defendeu Dinis e declarou que nomeará Adrielle todas as semanas até esta sair. Acusou, ainda, a concorrente brasileira de "não ter respeito nenhum" pelos colegas, precisamente por, a seu ver, não ter tido a sensibilidade de respeitar a expulsão do colega.

Solange vs. Luís: “És zero para mim”

A dinâmica seguiu com um confronto entre Solange Tavares e Luís Gonçalves. A concorrente acusou o personal trainer de se vangloriar e de se vitimar dentro da casa. Luís, por sua vez, contra-atacou: disse que Solange não tem jogo e que andava sempre “na cola” de Dinis.

A tensão subiu de tom com a entrada de Manuel Rodrigues, que apoiou Solange, e rapidamente entrou em despique com Luís. Sem rodeios, Luís acusou Manuel de ser “previsível” e de “cair na sua própria esparrela”.

Emoção à flor da pele com a mensagem de Dinis

O momento mais emocionante da noite chegou com a passagem da mensagem de despedida de Dinis Almeida. Ao ouvir as palavras do ex-concorrente, Solange não conteve as lágrimas. Nuno Brito tentou reconfortar a colega, num gesto que revelou um lado mais empático do concorrente, e ambos fizeram o ritual semanal, que foi virar a fotografia do colega ao contrário, assim que abandona a casa mais vigiada do país.

Nuno vs. Lisa: “Não me cumprimentes nem de manhã”

Para fechar a noite em alta tensão, Nuno Brito lançou ainda um aviso a Lisa: pediu-lhe que “mantivesse a distância” e, de forma fria, deixou claro que não quer sequer ser cumprimentado por ela, nem de manhã.

Como será que as relações se irão desenvolver dentro da casa?