Chamado de «fraco» e «palhaço», Luís Gonçalves perde a cabeça com Solange Tavares

Clima tenso na casa : Luís Gonçalves e Solange Tavares protagonizam um confronto aceso com insultos e provocações que agitaram o ambiente no Big Brother.

«Higiene» causa alvoroço entre os concorrentes: A discussão passou do jogo e acusações para as tarefas domésticas, com Luís Gonçalves a apontar o dedo à limpeza do frigorífico e a lançar farpas sobre hábitos de higiene a Solange Tavares.