Clima continua tenso: Nuno Brito quer redimir-se, mas Solange Tavares não perdoa e não poupa nas palavras

No Big Brother, a amizade de Nuno Brito e de Solange Tavares já viu melhores dias - e poderá mesmo ter chegado ao fim. Tudo começou porque os concorrentes desentenderam-se no jogo e 'pegaram-se' numa acesa discussão. Os dois exaltaram-se e o clima de tensão disparou, tocando, também, aos colegas que tomaram as dores da cabeleireira.

Nuno Brito foi firme nas suas palavras, revelando que tem o pensamento no grupo quando toma uma decisão, ao contrário de Solange Tavares que, segundo o concorrente, só pensa 'no próprio umbigo'. O concorrente perdeu a cabeça por completo, o que fez com que levantasse a voz a Solange Tavares e abandonasse a conversa.

Desde então, os dois estão de costas voltadas e Solange Tavares considera que Nuno Brito é «um falso» uma vez que a teve a «aturar» durante este tempo todo, e que nunca teve uma amizade real para com ela. A concorrente assumiu ter facilidade em revelar estes pormenores, afirmando que o colega finalmente explodiu e revelou a pessoa que era. Solange Tavares não se poupou nas críticas e chegou a acusar Nuno Brito de ser mentiroso, só provando aquilo que já diziam sobre ele.

Indignado com as acusações, Nuno Brito atirou-se à colega. O concorrente não escondeu o seu jogo e acusou Solange Tavares de ser manipuladora, alterando o rumo da conversa para seu gosto. O concorrente apontou para as oscilações de humor da colega e que foi dos únicos que teve do lado dela, embora não achasse que fossem normais.

Solange Tavares quer manipular Lisa Schincariol contra Nuno?

Já mais tarde, Solange Tavares contou a Lisa Schincariol que Nuno Brito lhe confidenciou que a relação com a concorrente da Póvoa de Varzim podia ser benéfica para jogo. Lisa ficou furiosa e Nuno acusou Solange de estar a tentar «queimá-lo». Afirma estar bastante dececionado e garante que nunca lhe faria tal coisa. Irredutível, Nuno atira que isto diz muito sobre o caráter da Solange e que a açoreana é fria e calculista. Solange assegura que há provas que Nuno disse que uma relação com a Lisa era benéfica para o seu jogo e os dois continuam a discutir de forma muito exaltada.

Depois do forte conflito que os deixou de costas voltadas, Nuno Brito mostrou vontade de fazer as pazes com a amiga Solange. No entanto, a concorrente parece não estar para aí virada. «Se é da tua vontade que eu fique longe de ti, basta dizeres e será feito», confidenciou o personal trainer.

«Não quero pessoas que me aturem só porque sim. E se o saco encheu foi por alguma razão. Foi porque não concordas ou não te dás bem perto de mim», atirou Solange. «Apesar de tudo o que se passou ontem, para mim não é motivo para me afastar. Tanto que eu não quero afastar me mas se quiseres eu respeito», prosseguiu Nuno. «Sim quero que te afastes», confessou Solange, irredutível.



