Haverá volta a dar entre Solange Tavares e Nuno Brito após o gesto inesperado na última Gala? Esta foi a resposta

A noite de domingo ficou marcada por mais uma expulsão no Big Brother: Solange Tavares foi a concorrente menos votada pelo público, com apenas 10% da percentagem de votos, e viu assim chegar ao fim a sua aventura na casa mais vigiada do país.

Já esta manhã, a ex-concorrente esteve à conversa com Cristina Ferreira no programa “Dois às 10” e não fugiu a nenhuma pergunta. O momento mais emotivo da entrevista surgiu quando abordou o tema que tem dado que falar nas redes sociais: o desfecho da relação com Nuno Brito, com quem teve bastante proximidade ao longo do jogo.

Durante várias semanas, Solange e Nuno formaram uma dupla cúmplice, com confidências e apoio mútuo. Mas tudo mudou nas últimas semanas. Ao ser questionada sobre o motivo pelo qual não se despediu de Nuno Brito no momento da expulsão, a ex-concorrente foi clara: “Depois do que ele me fez na sexta-feira... foi imperdoável para mim. E eu já tinha pensado: se eu sair, não o vou cumprimentar.”

Solange explicou que se sentiu profundamente magoada com a atitude do colega, que, segundo ela, a acusou injustamente de ter feito um comentário preconceituoso sobre o seu corpo: “Ele fez várias coisas, mas uma delas foi acusar-me de preconceituosa em relação ao corpo dele... quando ele percebeu, e toda a gente percebeu, que jamais eu iria atacá-lo por isso. Aproveitou-se da situação.”

O silêncio de Solange na despedida causou impacto em Nuno, que ficou visivelmente afetado com a indiferença. Mas para a ex-concorrente, a mágoa falou mais alto do que qualquer gesto de cortesia.

Cristina Ferreira, com a sua habitual sensibilidade, quis saber se há alguma possibilidade de reconciliação entre ambos e lançou a pergunta direta: “Há alguma hipótese de um dia conversarem e entenderem-se?”

Solange não hesitou na resposta: “Não lhe sei responder a isso... porque é muito recente.”

Veja a explicação na íntegra, no vídeo em baixo.

As redes sociais dividiram-se. Uns aplaudem a firmeza e sinceridade de Solange, outros consideram que o gesto foi frio e desnecessário. Mas uma coisa é certa: esta saída não passou despercebida, e o desentendimento com Nuno Brito promete continuar a marcar os próximos dias fora da casa.