Solange Tavares faz confissão sobre polémica conversa: «Naquele momento o que me pareceu é que...»

A casa do Big Brother viveu um momento tenso após uma conversa privada entre Nuno Brito, líder desta semana, e os seus aliados (Dinis Almeida, Manuel Rodrigues e Tiago Rodrigues) ser transmitida para a sala sem que os concorrentes soubessem. O tema gerou polémica: os concorrentes comentavam os corpos das mulheres da casa e quem consideraram mais atraente ao vê-las de biquíni.

Solange Tavares, de 27 anos, foi uma das mais afetadas e, após ouvir os comentários, isolou-se e recusou-se a falar com os colegas, acabando em lágrimas.

No Especial de ontem, dia 31 de março de 2025, com Cláudio Ramos, os concorrentes tiveram a oportunidade de assistir a todas as imagens da polémica situação e muitas foram as reações. Solange, depois de uma tarde complicada para si, comentou tudo o que foi dito no almoço do líder, de forma sincera: «Naquele momento o que me pareceu é que eu era um objeto».

Dinis Almeida reagiu também a toda a polémica e não deixa nada por dizer: «Que isto fique bem explícito...»

Nuno Brito também aproveitou para se explicar, defendendo a sua posição e mostrando estar de consciência tranquila: «Nós não objetificámos ninguém».

