De costas voltadas! Solange Tavares e Tomé Cunha trocam fortes acusações: «Agora calas-te»

No Especial, conduzido por Cláudio Ramos, Solange Tavares e Tomé Cunha voltaram a entrar em confronto. Os concorrentes não se entendem e, depois de verem as imagens, fortaleceram a animosidade vivida entre ambos. Em estilo de psicólogo, Cláudio Ramos tentou chamar os colegas à razão, no entanto, o clima de hostilidade prevaleceu.

A relação entre Solange Tavares e Tomé Cunha já teve melhores dias, os concorrentes que mantinham uma relação de amizade estão, agora, de costas voltadas. Durante o Especial, apresentado por Cláudio Ramos, os concorrentes foram chamados ao confessionário para ver algumas imagens. Sentados ainda com alguma distância um do outro, os colegas trocaram farpas chegando mesmo a chamar-se de cobra um ao outro. As imagens falaram mais alto, e os concorrentes viram o que andam a dizer nas suas costas. Tomé afirmou que, desde domingo, Solange anda ressabiada por não ter recebido atenção das visitas Joana Diniz e João Ricardo. Solange nega as acusações e afirma que o colega tem sido uma revelação pela negativa, e que se fosse má pessoa atacava-o no jogo. Solange Tavares desabafou com os colegas Diogo Bordin e Carolina Braga, declarando que o colega se está a sentir demasiado confiante no jogo dado a sua proximidade com Luís Gonçalves.

No confessionário, após verem as imagens, os concorrentes voltam a confrontar-se. Tomé Cunha desmente as acusações, afirmando que a colega não entendeu as suas palavras e que apenas a sente ressabiada. Solange não acredita nas suas palavras, a concorrente sente o colega mais distante e frio chegando mesmo a apelidá-lo de Luís 2.0. Solange Tavares confidenciou ainda que está sem paciência para os colegas de casa e, por isso, não vai entrar em mais confrontos. A relação entre Solange e Tomé parece cada vez mais distante, e com cada vez menos probabilidade de dar a volta.