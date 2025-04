Tensão na casa! Big Brother não perdoa e dá grande raspanete aos concorrentes: «Não fica bem na fotografia...»

O soberano não perdoou a postura dos concorrentes e deu um valente raspanete.

Tudo aconteceu durante uma dinâmica relacionada com a prova semanal.

O Big Brother está implacável e na tarde desta quarta-feira, dia 9 de abril, deu um raspanete aos concorrentes após ser confrontado com uma postura da parte deles que não gostou e com a qual não concorda.

Tudo aconteceu durante uma dinâmica relativa à prova semanal. O soberano perguntou aos concorrentes quem consideravam o mais e menos empenhado e após algumas respostas em que cada um se auto-nomeava como o menos empenhado, o Big Brother viu-se obrigado a intervir.

«Um destes dias eu vou escolher os menos empenhados em categorias, vocês oferecem-se e ofereço-vos a porta aberta para saírem, só para saberem. Porque me parece muito fácil esta coisa de se oferecerem sistematicamente, com um ar muito simpático, não sei se acham que fica bem na fotografia, na minha opinião não fica», afirmou sem papas na língua.

De recordar que depois desta situação, mais ao fim do dia no 'Última Hora', a casa do Big Brother sofreu uma nova reviravolta e a tensão voltou a subir, já que foi anunciada uma pesada sanção aos concorrentes. O Big Brother puniu os concorrentes, depois do constante desrespeito perante algumas das regras mais importantes da casa.

Os concorrentes foram confrontados com várias imagens que mostram o incumprimento das mesmas. O soberano voltou a relembrar que as regras são para cumprir e que o comportamento dos concorrentes não está a ir ao encontro do que se propuseram no início. O anfitrião reforçou, ainda, que não é permitido comunicar sem microfone, conversar através de "código" ou dormir fora do horário predefinido.

As imagens são claras e, por isso, o Big Brother não poupou os concorrentes, que foram penalizados na prova semanal, tendo de encher mais três frascos com o líquido dos garrafões. Nuno Brito, o líder da casa, sofreu, também ele, com as consequências, ficando impossibilitado de participar na próxima prova do líder.

