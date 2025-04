A polémica não ficou por aqui! «Ciúmes» voltam a ser tema entre Solange Tavares e Dinis Almeida

Uma conversa polémica : O almoço do líder foi inesperadamente transmitido para a sala, e apanhou alguns concorrentes a fazer comentários sobre os corpos das concorrentes. O Dinis Almeida foi um deles.

Reaproximação entre Solange e Dinis : No dia seguinte ao almoço polémico, Solange e Dinis tentaram resolver as tensões, mas a desilusão da concorrente ficou clara durante a conversa.

Ciúmes à flor da pele? Solange confronta Dinis sobre a sua aproximação a Érica e acusa-o de ser o verdadeiro ciumento da «relação».

Durante o Especial do Big Brother 2025, Cláudio Ramos mostrou aos espectadores imagens do polémico almoço de Nuno Brito, onde as conversas dos concorrentes Dinis Almeida, Manuel Rodrigues e Tiago Rodrigues causaram grandes reações. As declarações feitas durante o almoço geraram desconforto, especialmente entre as mulheres do programa, com Solange a ser a mais incomodada.

Durante este almoço, Nuno Brito afirmou que, quando está perto de Érica, sente mais paz, enquanto com Solange, sente uma maior adrenalina. Tiago e Dinis, em seguida, trocaram comentários também, com Dinis a afirmar que «umas festinhas à Solange» eram «só por fazer», enquanto com Érica ele sentia que as suas carícias tinham um «sentido mais profundo». Estas palavras não foram bem recebidas pelas concorrentes, em especial por Solange, que viu a conversa em direto.

Ao serem confrontados com as imagens durante a transmissão do Especial, Solange revelou estar desiludida com Nuno Brito, sublinhando que não foi chateada, mas sim desiludida. A concorrente decidiu, então, colocar um ponto final na amizade com o líder, afirmando: «Ele fica na dele e eu fico na minha.» Solange também não escondeu o desconforto com a insinuação de Dinis Almeida, que sugeriu que ela andava sempre atrás dele.

Dinis acabou por pedir desculpa a ambas as concorrentes, e prometeu não se envolve com ninguém da casa. No entanto, Solange deixou claro que a amizade entre ambos não seria a mesma após o ocorrido, destacou que a justificação de Dinis não condizia com o que foi visto nas imagens.

A reaproximação entre Solange e Dinis

No dia seguinte ao polémico almoço, a Solange e o Dinis voltaram a falar sobre o que aconteceu e tentaram esclarecer os sentimentos que ficaram no ar. A concorrente voltou a expressar a sua desilusão com Dinis, e reforçou que não gostou da forma como foi mencionada na conversa entre os colegas. A concorrente Érica também foi mencionada na conversa e o tema «ciúmes» veio a debate entre os dois.

Durante a conversa, a concorrente fez um comentário inesperado que virou o diálogo e o clima aqueceu: «Afinal, o ciumento eras tu...»

