Sónia Jesus revela resultado de teste de gravidez e a reação do parceiro Vitó! Veja aqui o momento da partilha

Hoje, dia 4 de Sónia Jesus usou a sua rede social pessoa para partilhar com os seguidores o resultado do teste de gravidez que decidiu realizar, após "sintomas" que dizia sentir, apesar de utilizar um método contraceptivo.

A ex-concorrente do Big Brother explicou que, o motivo que a levou a crer numa possível gravidez foi ter chorado bastante no casamento da amiga Joana Diniz, colocou a hipótese de estar grávida e fez um teste: «Achei que não era normal. Chorei imenso».

«Eu uso este método contraceptivo (…) porém eu fartei-me de chorar no casamento da Joana e achei que não era normal (…) e eu questionei-me ‘será que eu estou grávida?”, começou por partilhar, mostrando o adesivo anticoncepcional. A empresária acrescentou ainda: «Pensei que pudesse estar grávida porque estou extremamente sensível».

Sónia Jesus contou que o resultado foi negativo, mostrando-se satisfeita com a eficácia do método contraceptivo que utiliza: «Negativo gente! Por isso, o método contraceptivo não está a falhar. Estou a usar há uns 4 meses e está tudo certo, no entanto pode acontecer». A ex-concorrente mostrou ainda a reação do parceiro e revelou: «Eu já engravidei com a pílula».