Sónia Jesus toma decisão de vida e faz mudança radical: «Estou madura e segura desta...»

Sónia Jesus surpreende com mudança de visual e partilha reflexão pessoal: «O encerrar de um ciclo». Veja como ficou diferente.

Sónia Jesus, conhecida do grande público pela sua participação no Big Brother, voltou a dar que falar nas redes sociais. Esta quinta-feira, 8 de maio, a ex-concorrente recorreu ao Instagram para mostrar aos seguidores uma mudança marcante no visual: deixou para trás o loiro característico e surgiu com um novo look de morena iluminada.

A transformação foi partilhada através de um vídeo, onde Sónia exibe o novo cabelo com confiança e atitude. No entanto, mais do que uma simples alteração estética, a mudança parece simbolizar uma nova fase na vida da ex-participante do reality show.

Na legenda da publicação, Sónia escreveu: «Não se trata apenas da mudança da cor de cabelo, mas sim do encerrar de um ciclo». Palavras que sugerem uma viragem pessoal significativa, refletindo talvez um momento de introspeção e crescimento emocional.

A influenciadora concluiu a mensagem de forma assertiva: «Estou madura e segura desta minha nova versão, com uma enorme bagagem emocional».

A publicação rapidamente reuniu elogios e reações dos seus seguidores, muitos dos quais destacaram a beleza do novo visual e a força da mensagem transmitida.

Com esta partilha, Sónia Jesus mostra que continua a evoluir, tanto por fora como por dentro, mantendo-se próxima do seu público através de momentos de autenticidade e mudança.

Veja aqui o vídeo:

