Sónia Jesus revela estado de saúde da mãe: «Foi-lhe diagnosticado um nódulo no peito»

Sónia Jesus tem vivido meses difíceis, afastando-se das redes sociais para lidar com a questão. A ex-concorrente do «Big Brother 2020» recorreu às redes sociais para explicar o que se tem passado na sua visa nós últimos dois meses.

Num vídeo partilhado por Sónia, dia 9 de abril, a mesma afirmou: «Tenho passado por um processo de ansiedade muito grande (...) Há dois meses, foi diagnosticado um nódulo na mama à minha mãe. Foi fazer exames de rotina, incluindo uma mamografia, e foi logo enviada de urgência para o IPO. Foi como uma bomba que caiu na minha vida.» A ex-concorrente afirmou que o estado de saúde da mãe estava em risco, mas os resultados dos exames foram positivos: «A minha mãe não tem nada de mal. Foi uma grande vitória na minha vida.»

A partilha pessoal de Sónia Jesus acerca da saúde da mãe surgiu para que a empresária explicasse a ausência das redes sociais: «Estava a viver uma tristeza enorme dentro de mim. Como não estava alegre e feliz, não passava por aqui» justificou a nortenha, ao emocionar-se enquanto falava da importância da família e da fé, à qual se agarrou para ultrapassar este novo drama familiar.

Relembre-se de que Sónia passou por tempos difíceis com um internamento do seu filho, sem respostas. O filho mais novo, Fabian, esteve internado há vários dias e os médicos. Até hoje não se sabe a origem do problema do bebé. Foi também através das redes sociais, que Sónia Jesus desabafou com os seguidores: «Eu não sei ainda o que é que o Fabian tem. Começou com febres alternadas faz hoje uma semana. Pensávamos que poderia ser dos dentes. Depois, fez febres altas e disseram que poderia ser uma otite. Certo é que depois fez uma febre muito alta mesmo, começou a tremer muito e tive de o levar para as urgências. As febres não baixaram, mas as análises e exames deram tudo negativo... Teve de repetir os exames, porque os médicos 'não dão com o gato'. É um sofrimento enorme».

Contudo, houve boas notícias! Fabian, finalmente, teve alta. A ex-concorrente anunciou esta boa nova através de um reels na sua conta de Instagram. Na descrição escreveu: «10 dias de angústia dor sofrimento lágrimas mas finalmente teve alta. Obrigada pelas milhares de mensagens de apoio e carinho. Mais tarde faço uns stories a falar vos sobre estes dias e também da conclusão do internamento. Obrigada por todas as orações e união que senti. Deus é maravilhoso».