Sónia Jesus volta a ser pedida em casamento: cinco anos depois, há novo anel de noivado!

À segunda é de vez, Sónia Jesus volta a ser pedida em casamento por Vitó, cinco anos depois.

Sónia Jesus, ex-concorrente do Big Brother 2020, viveu um momento inesquecível ao ser novamente pedida em casamento por Vítor Soares — e partilhou tudo com os seguidores nas redes sociais.

O pedido aconteceu durante a festa de aniversário da ex-concorrente, cinco anos depois de Vítor a ter surpreendido com uma proposta em direto numa gala do reality show da TVI. Desta vez, o gesto voltou a emocionar a nortenha, que partilhou uma imagem do novo anel de noivado e deixou uma mensagem comovente nos stories seguintes: «Não tenho palavras. Só posso dizer-vos que estou oficialmente noiva».

No Instagram, Sónia Jesus revelou que esta nova proposta teve um significado ainda mais profundo:

«Sei que o meu pedido de casamento foi em direto, para um milhão de espectadores, mas amanhã eu vou marcar o meu casamento, porque, hoje, eu senti verdadeiramente este pedido de casamento».

A ex-concorrente mostrou-se radiante e afirmou sentir-se «muito feliz» com a surpresa preparada por Vítor Soares, com quem partilha uma relação duradoura e três filhos.

Nas imagens e vídeos divulgados, é possível ver o momento especial e o anel que selou este novo capítulo na história do casal.