Filhas de Sónia Jesus vestem-se a rigor de acordo com tradição especial

Sónia Jesus, ex-concorrente do «Big Brother», encontra-se a passar uns dias de férias na companhia dos pais e dos três filhos e mostrou as filhas mais velhas a cumprir uma tradição muito especial.

Em Viana do Castelo, Maiara e Naísa vestiram-se a rigor, com lenços típicos da cidade, para acompanhar as festas populares que decorriam.

«A entrar no espírito de Viana», escreveu Sónia Jesus nas stories do Instagram, mostrando as filhas a colocar lenços na cintura.

Num outro storie, a ex-concorrente do «Big Brother» mostrou as filhas já sentadas e vestidas a rigor, «à espera do desfile» de Viana.

