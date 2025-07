Lembra-se do momento em que Sónia Jesus foi pedida em casamento na gala do Big Brother 2020? Há novidades

Sónia Jesus, ex-concorrente do Big Brother 2020, voltou a viver um momento emotivo e marcante na sua vida pessoal: foi novamente pedida em casamento, cinco anos depois do inesquecível pedido feito em direto durante uma gala do reality show da TVI.

O primeiro pedido aconteceu no auge do Big Brother 2020, num dos episódios mais memoráveis da edição. Vítor Soares, conhecido por Vitó, surpreendeu Sónia Jesus com uma declaração de amor em direto, eternizada pela frase: “Sabes porque é que eu te chamo de vida? Porque tu és a minha vida”. O momento emocionou o público e ficou gravado na memória dos fãs. No entanto, devido a dificuldades que surgiram nos anos seguintes, o casamento acabou por ser adiado.

Recorde o momento aqui:

Nos últimos tempos, Sónia tem vivido uma fase mais tranquila e feliz. Depois de um período particularmente difícil, a ex-participante mostra-se renovada e otimista. Recorde-se que Vítor Soares esteve detido por envolvimento num processo de tráfico de droga, cumprindo parte da pena em prisão e, posteriormente, em regime de prisão domiciliária durante três anos.

O novo pedido de casamento aconteceu recentemente, durante a festa de aniversário de Sónia Jesus. Em entrevista ao programa Dois às 10, da TVI, a ex-concorrente partilhou todos os detalhes deste momento especial e totalmente inesperado.

“Fazia sentido ele me pedir novamente em casamento (…) começar um novo ciclo”, revelou Sónia, visivelmente emocionada.

A ex-concorrente do Big Brother explicou que o pedido surgiu logo após o tradicional momento dos parabéns.

“Eu estava muito feliz porque há três anos que não festejava assim o meu aniversário”, confessou, referindo-se à ausência do companheiro nos últimos aniversários.

O casal planeia agora oficializar a união no próximo ano e já deu início aos preparativos.

“Amanhã já tenho uma visita a uma quinta, mas isto está muito complicado, as quintas já estão todas lotadas. Será para o ano e já tenho data, mas não quero revelar para não dar azar”, contou.

Questionada sobre como idealiza o grande dia, Sónia Jesus respondeu com sinceridade:

“Rodeada de amor, das pessoas que realmente importam e que fizeram parte da minha vida não só nos momentos felizes, mas também nos menos felizes. Imagino o meu casamento rodeado de amor, de diversão e das pessoas certas.”

Veja a entrevista no programa «Dois Às 10»:

Este novo capítulo simboliza, para o casal, um recomeço repleto de esperança e cumplicidade, encerrando um ciclo difícil e dando lugar a uma fase mais leve, promissora e cheia de amor.