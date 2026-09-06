Ficou noiva em direto, mas separou-se longe das câmaras. Hoje, é dona de um "império" e volta a brilhar no BB All Stars

Sónia Jesus, que ganhou notoriedade pela sua participação no Big Brother 2020, continua a destacar-se como um dos casos de maior sucesso entre os ex-concorrentes de reality shows em Portugal e agora volta a brilhar no Big Brother All Stars. A sua vida deu muitas voltas: anos depois de ser pedida em casamento em direto, a ex-concorrente separou-se e mostra-se agora mais feliz do que nunca à frente de um negócio de sucesso.

De vendedora ambulante a dona de um negócio de sucesso

A empresária nortenha tem vindo a consolidar o seu percurso não só no mundo digital, mas também no mundo dos negócios. Começou como vendedora ambulante, mas o negócio expandiu e hoje é um sucesso. O "Bazar da Sónia" não para de conquistar clientes e visibilidade, reforçando a reputação de Sónia Jesus como uma das ex-concorrentes de reality shows com maior sucesso fora da televisão.

Foi pedida em casamento em direto

Sónia Jesus foi pedida em casamento em plena Gala do Big Brother 2020, num dos episódios mais memoráveis da edição. Vítor Soares, conhecido como Vitó, surpreendeu Sónia Jesus com uma declaração de amor em direto, eternizada pela frase: “Sabes porque é que eu te chamo de vida? Porque tu és a minha vida”. O momento emocionou o público e ficou gravado na memória dos fãs do formato.

No entanto, devido a dificuldades que foram surgindo nos anos seguintes, o casamento acabou por ser adiado, culminando na separação do casal.