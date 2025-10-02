A atravessar rumores de separação, Sónia Jesus assinala data especial com um texto emotivo

Sónia Jesus, que ficou conhecida do grande público pela sua participação no Big Brother 2020, viveu esta semana um momento especial: a sua filha mais velha completou 14 anos. Para assinalar a data, a ex-concorrente recorreu ao Instagram, onde partilhou um vídeo (reels) com fotografias da festa de aniversário, acompanhadas de uma declaração emotiva. Recorde que esta partilha surge num momento incerto na vida de Sónia, depois de fortes rumores de separação do seu companheiro Vitó.

«Parabéns minha filha, 14 voltas ao sol», começou por escrever. Sónia descreveu a aniversariante como uma jovem «responsável, carinhosa, amiga» e confessou que a relação entre ambas vai além do laço maternal: «Tu és a minha melhor amiga, minha confidente, aquela que me entende com um olhar e me acolhe com um abraço».

No texto carregado de emoção, Sónia sublinha ainda o orgulho que sente pela maturidade da filha, apesar de admitir que isso também lhe aperta o coração: «Para mim serás sempre a minha bebé».

A ex-participante do Big Brother agradeceu por ser uma «filha incrível» e prometeu estar sempre presente: «Estarei aqui para ti sempre, apoiando-te em cada passo, vibrando com cada conquista e a amar-te mais a cada dia».

A publicação foi rapidamente comentada por fãs e seguidores, que não pouparam elogios ao gesto e à cumplicidade entre mãe e filha.

