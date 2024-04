Sónia Jesus atualiza estado de saúde do filho: «10 dias de angústia, sofrimento, mas finalmente teve alta»

Sónia Jesus, ex-concorrente do Big Brother, viveu momentos menos bons. O filho mais novo, Fabian, esteve internado há vários dias e os médicos. Até hoje não se sabe a origem do problema do bebé.

Foi através das redes sociais, que Sónia Jesus desabafou com os seguidores: «Eu não sei ainda o que é que o Fabian tem. Começou com febres alternadas faz hoje uma semana. Pensávamos que poderia ser dos dentes. Depois, fez febres altas e disseram que poderia ser uma otite. Certo é que depois fez uma febre muito alta mesmo, começou a tremer muito e tive de o levar para as urgências. As febres não baixaram, mas as análises e exames deram tudo negativo... Teve de repetir os exames, porque os médicos 'não dão com o gato'. É um sofrimento enorme».

Contudo, há boas notícias! Fabian, finalmente, teve alta. A ex-concorrente anunciou esta boa nova através de um reels na sua conta de Instagram. Na descrição escreveu:

"10 dias de angústia dor sofrimento lágrimas mas finalmente teve alta. Obrigada pelas milhares de mensagens de apoio e carinho. Mais tarde faço uns stories a falar vos sobre estes dias e também da conclusão do internamento. Obrigada por todas as orações e união que senti. Deus é maravilhoso".

