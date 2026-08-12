Após separação, Sónia Jesus partilha foto em companhia especial: «O início de uma paixão»

Sónia Jesus está separada do pai dos filhos, mas isso não a impede de continuar a partilhar, nas redes sociais, os momentos mais especiais em família. O passado domingo, dia 9 de agosto, foi mais um exemplo disso.

Sónia Jesus partilhou um carrossel de fotografias no Estádio do FC Porto e, na legenda, escreveu algo simples mas tocante: «O início de uma paixão». Na publicação, feita no Instagram, a ex-concorrente mostra-se na companhia dos filhos, Naísa e Fabian, e do amigo Gabriel Sousa, a viver um momento muito especial.

Recorde-se que, fruto da relação com Vítor Soares, nasceu ainda Maiara.