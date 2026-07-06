Toda maquilhada para um dia especial, filha mais velha de Sónia Jesus impressiona pela beleza

Foi através das redes sociais que Sónia Jesus partilhou várias fotografias da filha, registando um momento marcante na vida da adolescente, de 16 anos. Toda maquilhada, de cabelo cuidadosamente penteado e com um visual pensado ao detalhe, Maiara não passou despercebida e rapidamente recebeu inúmeros elogios dos seguidores da ex-concorrente do Big Brother.

Mas foi a mensagem que acompanhou as imagens que mais emocionou os fãs. "Hoje terminas um ciclo bonito da tua vida e eu não podia estar mais orgulhoso de ti. Parece que foi ontem que te vi dar os primeiros passos e, agora, vejo uma jovem a crescer, a aprender e a vencer mais uma etapa", começou por escrever.

Na longa declaração, Sónia falou das inseguranças da filha, mas fez questão de lhe recordar a força que vê nela. "Sei que muitas vezes és cheia de inseguranças e dúvidas, que nem sempre acreditas em ti como devias. Mas quero que saibas que eu vejo em ti uma força enorme, uma coragem silenciosa e uma capacidade incrível para ultrapassar os desafios que a vida te coloca pela frente."

A antiga participante do reality show da TVI sublinhou ainda o lugar especial que Maiara ocupa na sua vida. "Como minha primeira filha ocupas um lugar muito especial no meu coração. Tens-me ensinado tanto ao longo destes anos e és, sem dúvida, um dos maiores motivos do meu orgulho."

Sónia terminou a homenagem com uma emocionante promessa. "Hoje quero que guardes uma coisa para sempre: nunca estarás sozinha. Estarei sempre presente em tudo o que a vida te trouxer. Nos momentos de alegria, para celebrar contigo. Nos momentos difíceis, para te dar a mão e ajudar-te a levantar. Nas tuas conquistas, para te aplaudir. Nas tuas dúvidas, para te ouvir. E em cada passo que deres, estarei sempre aqui a apoiar-te e a acreditar em ti."

"Não importa a idade que tenhas, o caminho que escolhas ou para onde a vida te leve. Serás sempre a minha filha, o meu orgulho e uma das melhores partes da minha vida. Amo-te muito, minha filha. E lembra-te: eu estarei sempre presente em tudo. Viro o mundo ao contrário por ti ", concluiu.

Maiara não deixou a declaração sem resposta e comentou a publicação com uma simples, mas sentida mensagem: "Amo-te tanto, mãe."

Maiara está cada vez mais crescida e as imagens partilhadas por Sónia Jesus mostram uma jovem cheia de personalidade, estilo e confiança. Nos comentários, multiplicaram-se os elogios dos seguidores, que destacaram a beleza da adolescente e não esconderam a surpresa ao ver como cresceu.

Percorra a galeria e veja as imagens do dia especial de Maiara.