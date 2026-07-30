Sónia Jesus partilha fotos ao lado dos filhos e deixa fãs em choque: «Estão tão crescidos»

Sónia Jesus partilhou fotografias recentes ao lado dos filhos e não deixou ninguém indiferente. Na publicação feita na passada terça-feira, dia 28 de julho, a ex-concorrente declarou-se aos filhos, e os fãs não ficaram indiferentes.

Na legenda do carrossel publicado no Instagram, Sónia Jesus escreveu:

«De todos os lugares do mundo, este é o meu favorito porque estou com vocês.»

A caixa de comentários rapidamente se encheu de elogios e admiração pelo crescimento dos filhos da ex-concorrente: «Os teus filhos estão tão crescidos», «Tão lindos sejam muito felizes, beijinhos», «Linda família», podia ler-se.