Um verdadeiro hotel de luxo: Conhecida por ser vendedora ambulante, Sónia Jesus abre as portas de casa e surpreende tudo e todos

Sónia Jesus decidiu abrir as portas da sua casa e mostrar aos seguidores alguns dos espaços que fazem parte desta nova fase da sua vida. O apartamento, distribuído por dois andares, destaca-se pelos detalhes modernos e luxuosos.

Entre os vários pormenores que não passaram despercebidos estão as escadas, que contam com iluminação integrada e dão um toque sofisticado ao espaço. O resultado é um ambiente elegante e cuidado, com detalhes que fazem lembrar um verdadeiro hotel de luxo.

Veja o vídeo aqui:

A antiga concorrente de reality shows tem partilhado cada vez mais momentos do seu dia a dia nas redes sociais e, desta vez, foi a decoração da casa que chamou todas as atenções.

Com uma decoração moderna, espaços amplos e vários apontamentos de luxo, o apartamento revela uma imagem bastante diferente daquilo que é uma casa convencional. As escadas iluminadas acabam mesmo por ser um dos elementos mais marcantes do imóvel.