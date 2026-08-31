Um verdadeiro hotel de luxo: Conhecida por ser vendedora ambulante, Sónia Jesus abre as portas de casa e surpreende tudo e todos
- Filipa Silva
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Sónia Jesus surpreendeu os seguidores ao revelar alguns detalhes da sua casa e há um pormenor no apartamento de dois andares que está a dar nas vistas.
Sónia Jesus decidiu abrir as portas da sua casa e mostrar aos seguidores alguns dos espaços que fazem parte desta nova fase da sua vida. O apartamento, distribuído por dois andares, destaca-se pelos detalhes modernos e luxuosos.
Entre os vários pormenores que não passaram despercebidos estão as escadas, que contam com iluminação integrada e dão um toque sofisticado ao espaço. O resultado é um ambiente elegante e cuidado, com detalhes que fazem lembrar um verdadeiro hotel de luxo.
Veja o vídeo aqui:
A antiga concorrente de reality shows tem partilhado cada vez mais momentos do seu dia a dia nas redes sociais e, desta vez, foi a decoração da casa que chamou todas as atenções.
Com uma decoração moderna, espaços amplos e vários apontamentos de luxo, o apartamento revela uma imagem bastante diferente daquilo que é uma casa convencional. As escadas iluminadas acabam mesmo por ser um dos elementos mais marcantes do imóvel.