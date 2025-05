Sónia Jesus ataca Jéssica Maria e envolve-se em luta pública contra ex-marido de Joana Diniz

O fim do relacionamento de Jéssica Maria e Flávio Miguel está a dar muito falar. A troca de acusações e de picadas têm sido uma constante, desde que a separação foi tornada pública.

Depois de Flávio Miguel ter vindo a público dizer que a ex-amada estava em «desequilíbrio emocional», foi a vez da ex-concorrente da terceira edição do Secret Story responder. «Agradeço que não me mandem mensagens nem comentem os meus posts a falar mal da pessoa com quem eu partilhei a minha vida quase 9 meses. Não me interessa se ele está a falar mal ou se está a deixar que falem mal de mim, não somos todos iguais», frisou.

Joana Diniz declara apoio ao ex-marido

Joana Diniz, que teve um casamento relâmpago com Flávio Miguel, mesmo antes deste começar a namorar com Jéssica Maria, já veio declarar apoio ao ex-marido.

No dia da mãe, Jéssica Maria publicou nas suas redes sociais uma homenagem ao filho de Flávio Miguel, lamentando não poder passar o dia com o mesmo e aproveitando para reforçar o que 'sofria' na relação com o ex-companheiro. Flávio Miguel reagiu e, também através das redes sociais, não escondeu a indignação. Flávio acusou Jéssica de não estar no seu melhor em termos psicológicos e emocionais, dizendo coisas que não são verdades.

Joana Diniz reagiu à publicação do ex-marido e, nos comentários, deixou uma mensagem de apoio: «Sempre juntos até ao fim do mundo. Meu casca de bala». Nestas palavras, Joana Diniz sugere que apoia o seu ex-marido incondicionalmente, o que chamou à atenção dos internautas.

