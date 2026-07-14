Com apenas 14 anos, filha de Sónia Jesus faz declaração arrepiante à mãe: «Sempre que a vida pesa»

Sónia Jesus assinalou mais um aniversário e recebeu uma das homenagens mais emotivas do dia. A filha Maiara Filipa recorreu às redes sociais para lhe dedicar uma longa mensagem de amor e gratidão, onde recordou o papel fundamental da ex-concorrente do Big Brother ao longo da sua vida.

Num texto carregado de sentimento, a jovem destacou o apoio incondicional da mãe desde a infância e confessou o orgulho que sente na mulher que a educou.

«Hoje celebramos o teu aniversário, mas quem devia agradecer sou eu, porque fui eu quem recebeu o maior presente, nascer tua filha».

Ao longo da publicação, a filha de Sónia Jesus elogiou a força e a dedicação da mãe, sublinhando que só com o passar dos anos conseguiu perceber todos os sacrifícios feitos em silêncio.

«À medida que cresço, percebo cada vez mais a tua força, o cansaço que escondias e os medos que engolias para eu acreditar que ia ficar tudo bem.»

A jovem não escondeu a admiração que sente, garantindo que Sónia é a pessoa em quem mais confia e a sua maior inspiração.

«Se algum dia me tornar metade da mulher que tu és, já vou sentir que venci na vida».

A mensagem terminou com uma promessa de apoio incondicional e uma declaração de amor à mãe.

«Parabéns mãe. Amo-te. Obrigada por tudo».