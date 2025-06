O que fez o noivo de Sónia Jesus nas primeiras horas de liberdade? Estas imagens mostram tudo!

Vítor Soares, noivo da e-concorrente do Big Brother, Sónia Jesus, mais conhecido por Vitó, recuperou finalmente a liberdade total com o fim da pena de prisão domiciliária chegou ao fim. Mas o que será que fez assim que pôde sair à rua?

Sónia Jesus partilhou nas redes sociais as primeiras imagens deste momento tão aguardado. No Instagram, a empresária e influenciadora mostrou-se radiante ao lado do companheiro e dos três filhos do casal — Maiara, Naísa e o pequeno Fabian.

«1-06-2025. Obrigada Deus por absolutamente tudo», escreveu na legenda de um vídeo, onde passeia com Vítor Soares ao pé da praia, ao lado dos filhos, que caminham lado a lado com o pai.

Num outro storie, Sónia mostrou-se com as filhas mais velhas e escreveu: «Prometi que tudo ia passar e que nunca largaria a vossa mão. Passou». Mais tarde, Sónia agradeceu: «A vocês, que me acompanham diariamente e hoje me encheram de mensagens de carinho, obrigada por tudo. Estamos de coração cheio».

Mais tarde, Vítor Soares jantou com a família e amigos mais próximos no famoso restaurante 'Sangallo', no Norte do País, para celebrar esta conquista tão importante e desejada por todos.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja todas as imagens do regresso de Vítor Soares à vida normal, com a conquista da tão esperada liberdade.