Preso e longe da família, foi assim que o noivo de Sónia Jesus viu o filho recém-nascido pela primeira vez

Sónia Jesus foi uma das convidadas do Dois às 10 desta quarta-feira, 23 de julho, e abriu o coração para falar sobre uma das fases mais duras da sua vida, quando o noivo, Vitó, foi acusado e preso por tráfico de droga.

A ex-concorrente do Big Brother estava grávida do filho mais novo e revelou que o parto sem o companheiro presente foi muito difícil. «O parto (sem o Vitó) foi complicado... mas foi tão rápido o meu parto. Eu já cheguei à maternidade quase a parir. Eu cheguei ao hospital e nem tinha o saco (da maternidade). O meu filho nasceu e ainda esteve um bocado sem roupa porque eu fui para lá a julgar que era só uma dor», confidenciou.

A reação emotiva de Vitó ao nascimento do filho mais novo

Estava tudo a postos para que Vitor Soares pudesse assistir ao nascimento do filho, mas Fabian pregou-lhes uma partida. «O Vitó só era libertado às oito da manhã do estabelecimento prisional. Quando ele me ligou, o meu filho já tinha nascido, foi tudo muito rápido. Depois, ele não pôde ir ver-me. Mas eu fui lá, e ele pôde registar o filho...», disse Sónia, em conversa com Cristina Ferreira.

Sónia Jesus revelou aqui como é que o companheiro reagiu na primeira vez que viu o filho. «O Vitó viu o filho com dois ou três dias, mas ele teve direito a uma videochamada. As doutoras também deixaram fazer. Foi para ele conhecer o filho. Foi o primeiro impacto que ele teve, e chorou muito».

«Mas eu disse para ele ter calma, que eu fiz-me sempre de forte. E disse: 'estás a chorar porquê? Ele está cheio de saúde, é maravilhoso e isto vai passar. Daqui a nada está tudo bem'. Eu focava-me sempre nas coisas positivas, nunca me agarrei aos momentos tristes», completou.

Veja aqui o vídeo do momento:

E se o seu marido fosse preso? Sónia Jesus disse a Vitó o que poucas mulheres diriam

Sónia Jesus esteve esta manhã no programa «Dois às 10», da TVI, a falar sobre uma fase mais difícil que atravessou quando o noivo, Vítor Soares - mais conhecido por Vitó - foi acusado e preso por tráfico de droga.

«Foi uma bomba. Ainda hoje as pessoas questionam e dizem ‘ela sabia’, mas eu nunca senti necessidade de me justificar nem provar nada a ninguém», começou por referir.

Depois, Sónia contou como reagiu a tudo o que aconteceu: «O meu foco foi não lhe virar as costas. A partir do momento em que eu me sento e vejo um homem arrependido....», afirmou, revelando as palavras que disse a Vitó quando ele foi acusado e preso.

«Calma, eu estou aqui, não te vou largar a mão, isto vai passar, cometeste um erro, tens de pagar por ele, mas eu estou aqui, não te vou abandonar», contou Sónia.

A ex-concorrente do Big Brother rematou, orgulhosa: «Hoje pagou pelo seu erro, é um homem livre, que não deve nada à justiça (...) Não me orgulho do que ele fez, mas do que se tornou».