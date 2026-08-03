Sónia Jesus está fora do país com companhia especial e o inesperado aconteceu: Vitó reagiu

Sónia Jesus trocou a azáfama do dia a dia por alguns dias de descanso no estrangeiro e tem feito questão de partilhar com os seguidores vários registos da viagem.

Conhecida por manter uma relação próxima com quem a acompanha nas redes sociais, a ex-concorrente do Big Brother publicou uma fotografia onde surge visivelmente feliz, ao lado de uma companhia muito especial, os seus três filhos. O momento rapidamente reuniu centenas de reações e comentários de carinho,

Entre as várias reações à publicação destacou-se a de Vitó, pai dos três filhos de Sónia Jesus. O comentário deixou claro que, apesar de já não formarem um casal, os dois continuam a manter uma relação de respeito, proximidade e apoio mútuo.

Esta não é, aliás, a primeira vez que ambos demonstram publicamente a boa ligação que preservaram depois da separação. Ao longo dos últimos meses, têm sido vários os momentos em que fazem questão de apoiar um ao outro, uma postura que tem sido amplamente elogiada pelos seguidores.

A mais recente publicação acabou, assim, por mostrar muito mais do que um simples postal de férias. Além de revelar uma fase marcada pela tranquilidade e felicidade, voltou também a evidenciar que, apesar dos caminhos diferentes que seguiram, Sónia Jesus e Vitó continuam unidos naquilo que realmente importa: o respeito e a família.