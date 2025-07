E se o seu marido fosse preso? Sónia Jesus disse a Vitó o que poucas mulheres diriam

Sónia Jesus esteve esta manhã no programa «Dois às 10», da TVI, a falar sobre uma fase mais difícil que atravessou quando o noivo, Vítor Soares - mais conhecido por Vitó - foi acusado e preso por tráfico de droga.

«Foi uma bomba. Ainda hoje as pessoas questionam e dizem ‘ela sabia’, mas eu nunca senti necessidade de me justificar nem provar nada a ninguém», começou por referir.

Depois, Sónia contou como reagiu a tudo o que aconteceu: «O meu foco foi não lhe virar as costas. A partir do momento em que eu me sento e vejo um homem arrependido....», afirmou, revelando as palavras que disse a Vitó quando ele foi acusado e preso.

«Calma, eu estou aqui, não te vou largar a mão, isto vai passar, cometeste um erro, tens de pagar por ele, mas eu estou aqui, não te vou abandonar», contou Sónia.

A ex-concorrente do Big Brother rematou, orgulhosa: «Hoje pagou pelo seu erro, é um homem livre, que não deve nada à justiça (...) Não me orgulho do que ele fez, mas do que se tornou».