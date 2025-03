25 Anos depois: O que é feito de Sónia, do primeiro Big Brother? Saiba aqui!

No Dois às 10, 25 anos depois do icónico episódio do Big Brother 1, foi revisitado o momento que marcou a história da televisão portuguesa: a agressão de Marco a Sónia, que gerou enorme polémica e foi um acontecimento inédito na história dos reality shows.

O evento, que chegou a ser notícia de abertura no jornal nacional, continua a ser lembrado por todos os envolvidos e pela audiência. Mas, passados tantos anos, o que é feito de Sónia, a ex-concorrente que viveu um dos momentos mais difíceis da história do programa?

Cristina Ferreira, junto dos ex-concorrentes Célia e Telmo, relembraram aquele episódio e a transformação que ele causou na vida de todos. Célia e Telmo, que se conheceram dentro da casa e são casados até hoje, contaram como o confinamento e a pressão psicológica da experiência transformaram a sua vivência na casa. Ambos recordaram a tensão que imperava naquele ambiente fechado, mas também destacaram o impacto daquele momento específico na vida de Sónia, que ficou marcada pela agressão física de Marco.

Para Célia, o episódio foi "um momento muito infeliz, mas revelador da essência humana." Telmo também refletiu sobre a situação, lembrando que o confinamento transforma a perceção do tempo. "Os quatro meses lá dentro transformam-se em anos.

Passados 25 anos, a grande questão que ficou no ar foi: o que é feito de Sónia? Cristina Ferreira, que acompanhou o debate, revelou que Sónia, após a experiência no Big Brother 1, se afastou dos holofotes e, atualmente, vive na Austrália.

Célia, que também fez parte daquela edição do programa, contou que, mesmo com a distância e o tempo que passou, mantém contacto com Sónia. "Ela está bem, com os meninos dela", disse Célia, referindo-se aos filhos da ex-concorrente. Segundo Célia, apesar da distância, falam de vez em quando.

