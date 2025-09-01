Já venceu um BB e agora vestiu-se de ketchup no meio do Aeroporto. O motivo? Vai fazê-lo 'viajar no tempo'

Dizem que por amor cometemos as maiores loucuras e que o diga Soraia Moreira. A grande vencedora do Big Brother 2020 vestiu-se de frasco de ketchup no meio do Aeroporto de Lisboa, para surpreender o noivo, o também ex-concorrente Daniel Guerreiro.

O vídeo foi partilhado no Instagram da jovem e já está viral, mas o mais inacreditável é o motivo desta surpresa que nos faz viajar no tempo, precisamente até 2020, quando os dois estavam dentro da casa mais vigiada do País: «Vocês lembram-se no BB2020 de eu dizer que o Daniel era o Ketchup do meu cachorro?», escreveu.

«Tenho uma cunhada linda e divertida que alinhou na brincadeira e temos um amigo incrível que filmou tudo. Eles não desconfiaram de nada e o Daniel Guerreiro já estava a pensar que não queria saber dele, não o ia apanhar no aeroporto. Eu iria até a pé amor eheh, brincou a ex-concorrente.

Veja o vídeo do momento e surpreenda-se:



