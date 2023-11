Soraia Rodrigues recorda momento difícil: «No Dia do Pai (…) sabia que não ia entregar a prenda que fizesse a alguém»

Soraia Rodrigues, ex-concorrente do Big Brother, esteve presente no programa «Goucha» onde falou sobre a sua prestação na casa mais vigiada do País e admitiu a Manuel Luís Goucha, alguns arrependimentos que teve na casa.

Numa entrevista, a ex-concorrente começou por recordar a sua infância, altura em que foi bastante feliz: «Considero que tive uma infância muito feliz, fui muito acarinhada pela minha mãe, pelos meus avós maternos».

Soraia Rodrigues contou que já não tem uma ligação com o pai devido à separação dos seus pais: «Quando os meus pais se separam, deixei de estar tanto com o meu pai biológico, deixei de o ver, foi um momento mais difícil».

«No dia do Pai, acabava por me sentir um bocadinho mais triste, porque não tinha grandes referências dele, sabia que não ia entregar a prenda que fizesse a alguém e isso acabava por ser difícil, mas a minha mãe esteve sempre lá para mim, fez os possíveis e impossíveis para que não sentisse essa falta», frisou.

A ex-concorrente garantiu que tinha uma relação inexplicável com os seus avós maternos, mas acabou por perdê-los: «Por volta dos meus 6, 7 anos é quando eu perco o meu avô. Foi um grande choque. Foi uma dor que não compreendia (da mãe) e trazia-me muito sofrimento naquele momento e eu pensava ‘ele vai voltar’».

«A avó é sem dúvida uma das mulheres da minha vida. Recordo-me da minha avó estar sempre lá para mim», contou. «Na fase de adolescente acabo por perder a minha avó, foi muito difícil, não comparando as dores nem as percas, mas do meu avô não tinha tanta noção. Foi muito duro, se calhar é daqueles momentos que eu tento apagar, evito», disse, com voz de emocionada.

«Acho que a minha avó ia estar muito orgulhosa por ir atrás daquilo que eu gosto, acho que ia ser a minha fã número 1», concluiu.