Conflitos entre Soraia e Iasmim eram jogo? Soraia Rodrigues deixa claro: «Foi genuíno». Saiba mais!

Soraia reage aos comentários feitos fora da casa do Big Brother: «É um misto de emoções»

Soraia do Big Brother garante: «Eu é que enervava a Iasmin»

Soraia do Big Brother acusa Iasmin: «Estava a querer vitimizar-se»

Soraia do Big Brother participou na série «Super Pai»! Veja as imagens

Ao longo destas últimas semanas na casa do Big Brother, Iasmim Lira e Soraia Rodrigues, concorrente que foi expulsa na gala de domingo, tiveram vários atritos acesos.

Recorde-se que as duas colegas tiveram uma grande discussão que gerou polémica onde Soraia atirou a Iasmim: «Eu não me sinto à vontade contigo na casa. Estás a condicionar a minha pessoa e eu espero mesmo que saias».

A ex-concorrente, Soraia Rodrigues, esteve presente no programa «Dois às 10» e contou-nos se foi jogo da sua parte as picardias com Iasmim ou se foi genuíno.

«Foi genuíno. Acabei por não sentir que foi tão genuíno da parte da Iasmim. Quem inicia essa discórdia e essa discussão é a própria e quem depois entra com argumento de rivalidade de mulher, no qual eu não me identifico, depois ainda vem a parte de chorar, estava a querer vitimizar-se», clarificou.

Durante a gala de 15 de outubro, os concorrentes tiveram a oportunidade de ler algumas cartas dos familiares. Soraia explicou, que durante um intervalo da gala, conversou com Márcia sobre esse dilema: «Se o meu dilema for ficar com a minha carta em prol da Iasmim não ver a dela, iria faze-lo».

