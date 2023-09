Soraia Rodrigues recorda participação na série «Super Pai» e desabafa: «Tentavam gozar...»

Esta quarta-feira, à hora do almoço, Soraia Rodrigues revelou aos colegas que já participou na série «Super Pai» da TVI. Embora já fosse do conhecimento público, pois foi algo que falou na sua apresentação, o resto dos concorrentes não sabia ainda que tinham uma atriz entre eles.

«Era prima da Sofia Arruda, Filipa Maló e sobrinha do Luís Esparteiro», diz Soraia, que deu vida à personagem de «Carolina», entre os 8 e os 10 anos de idade. Apesar de ter sido uma das suas «melhores memórias de infância», a esteticista revela: «Já só queria fazer aquilo, já nem queria estudar. Passei por muitas coisas, acabei a minha escola e tenho outras ferramentas. E acabou por ser melhor assim. Na altura, era aquilo que eu queria fazer. Para mim já não queria estudar mais, mas a minha mãe fez o melhor».

A concorrente fala, ainda, que a sua experiência televisiva em tenra idade, teve alguns efeitos negativos: «As crianças conseguem ser um bocadinho maldosas (...) tentavam gozar, porque inicialmente, na série, era retratado que as primas não me queriam lá, a minha mãe na série morre, então as crianças diziam que eu era abandonada, rejeitada, e houve uma vez que me passei...», remata.

